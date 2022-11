Kurzeinsatz gegen Spanien Itakuras nächste Niederlage würde Hofmann helfen

Wäre es nach Christoph Kramer gegangen, hätte Jonas Hofmann, sein Gladbacher Teamkollege, beim wichtigen Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien zur Startelf gehört. Kramer machte in seiner Rolle als ZDF-Experte einige Werbung für diese Variante im Vorfeld der Abendpartie bei der WM in Katar am Sonntag. Doch Bundestrainer Hansi Flick entschied sich für andere.