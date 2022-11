Fußball, Kreisliga Inter Monheim macht es in Solingen noch einmal spannend

Fußball-Kreisliga A Solingen: 1. FC Monheim II – SSV Lützenkirchen 5:3 (3:3). Dank eines Kraftakts setzte sich die Monheimer Reserve im Verfolgerduell gegen den Tabellensechsten aus Lützenkirchen durch und behauptete damit den vierten Platz. Mann des Tages war ohne Zweifel Marcel Tobias Krings, dem insgesamt vier Treffer gelangen. In der ersten Halbzeit erzielte Krings zwischen der elften und der 35. Minute einen lupenreinen Hattrick. Die Leverkusener Gäste waren in der zehnten Minute in Führung gegangen, in der Schlussminute des ersten Durchgangs und in der Nachspielzeit gelangen dem Kontrahenten die weiteren Tore. In der Schlussphase hatten die Platzherren aber die besseren Antworten parat. Krings mit seinem vierten Tor (79.) und Julian Kwoczalla (84.) sorgten mit ihren Treffern dann für die Entscheidung.