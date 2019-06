Fußball : HSV-Junioren feiern Happy End im Turnierfinale

Auch die zweite Auflage des „Provinzial-Rheinland-Cups“ war ein voller Erfolg – nicht zuletzt für den Gastgeber VfB Langenfeld. Auf der Anlage an der Jahnstraße konnte der VfB mit seinen E-Junioren zwar nicht entscheidend in den Kampf um den Turniersieg eingreifen, doch die Veranstaltung war am Ende des Tages organisatorisch und atmosphärisch erneut gelungen. Von Michael Deutzmann