Langenfeld : Volker Rosin stellt seine neue CD in der Stadtgalerie vor

Volker Rosin feiert die Premiere seines neuen Best Of Albums heute in der Langenfelder Stadtgalerie, Galerieplatz. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 18 Uhr. Volker Rosin feiert damit auch sein 40. Bühnenjubiläum.