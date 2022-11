0:1 gegen Brasilien Borussias Schweizer unterliegen dem Titelfavoriten – WM-Experte Stindl im Einsatz

Mönchengladbach · Lange steht bei den Schweizern die Null, am Ende gewinnt Brasilien das WM-Gruppenspiel am Montagabend aber knapp mit 1:0. Woran das lag und was Gladbachs Kapitän Lars Stindl zur Partie und der Leistung der Schweizer als TV-Experte zu sagen hatte.

28.11.2022, 19:03 Uhr

34 Bilder Alle WM-Fahrer von Borussia Mönchengladbach 34 Bilder Foto: AFP/GLYN KIRK