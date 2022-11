Derzeit auf Platz 15 Wie sich Borussias Altersschnitt künftig entwickeln dürfte

Borussia sackt im Vergleich zur Vorsaison ordentlich ab – das gilt nicht für das Zwischenklassement in der Bundesliga, dort steht Gladbach auf dem achten Tabellenplatz. Nein, es geht um das Ranking zum Altersschnitt aller Bundesligisten. Die Borussen stehen da nach 15 Spieltagen auf dem 15. Rang – und es deutet wenig darauf hin, dass sich Daniel Farkes Mannschaft in dieser Tabelle noch wesentlich nach vorne arbeiten wird in der laufenden Saison.