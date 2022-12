Erster WM-Borusse scheidet aus Itakura wirft Hofmann raus, verpasst aber das Achtelfinale

Möglich aber, dass gerade die Kroaten den Japanern besser liegen als der andere Sensations-Gruppensieger Marokko. Denn offenbar liegen große Teams den Japanern besser. Während Itakura also in Katar bliebt, reist Hofmann, der als Erster der sechs WM-Borussen in Katar ausgeschieden ist, wie auch der gebürtige Gladbacher Marc-André ter Stegen mit dem DFB-Tross am Freitag zurück nach Deutschland. Er geht dann sicherlich erst mal in den WM-Urlaub, dann steigt er in die Vorbereitung auf die Rest-Saison ein. Itakura will möglichst spät folgen, je später, desto besser läuft Japans WM.