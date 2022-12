Wenig Spielpraxis für Eigengewächse Liga-Vergleich verdeutlicht Borussias Probleme

„So richtig realisiert habe ich es noch nicht, was das für ein Monat war“, sagte Jan Olschowsky. Als wären sein Bundesliga-Debüt in Bochum, der Sieg gegen den BVB und sein 21. Geburtstag im November nicht schon genug Grund zur Freude gewesen, wählten die Borussia-Fans den Torhüter zum „Spieler des Monats“ und krönten damit Olschowskys gelungenen Einstand. Zur Belohnung durfte Olschowsky sein Trikot in dieser Woche im Kabinentrakt des Borussia-Parks aufhängen, schließlich stammt er aus dem eigenen Nachwuchs und hat sein Profi-Debüt gegeben.