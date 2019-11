Borussia gewinnt in Leverkusen : Thuram lässt Gladbach jubeln

Leverkusen Bei Borussias 2:1-Sieg bei Bayer Leverkusen bereitete Marcus Thuram ein Tor vor und erzielte das zweite selbst. Marco Roses Mannschaft hat nun 22 Punkte und bleibt Tabellenführer.

Marcus Thuram hatte nach 65 Minuten Feierabend. Da hatte der lange Franzose in Diensten Borussias seinen Job aber schon erledigt. Er hatte Oscar Wendt das 1:0 aufgelegt und später, nach Kevin Vollands Ausgleich, das 2:1 selbst erzielt. Das reichte für den Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen. Die Gladbacher haben nun 22 Punkte und bleiben weiter an der Tabellenspitze.

Wendt war es dann, der gleich mit der dem ersten komplett guten Angriff das 1:0 erzielte. Er schob die Hereingabe von Marcus Thuram über die Linie, zuvor hatte der Franzose Wendell auf der rechten Seite allzu leicht ausspielen können. Die französisch-schwedische Kooperation hatte es schon am Mittwoch in Dortmund gegeben, da flankte Wendt und Thuram.

Florian Neuhaus hatte nach 55 Minuten die Gelegenheit, vielleicht schon für die Vorentscheidung zu sorgen. Der starke Hofmann eroberte in einer gut getimten Pressing-Aktion den Ball und brachte ihn in den Strafraum. Neuhaus nahm das Spielgerät mit der Brust mit, doch Hradecky machte sich breit und wehrte ab (56.). Das 3:1 hätte das Spiel beruhigt.

In der 65. Minuten bekam Thuram seinen verdienten Extra-Applaus von den Gladbach-Fans, als er vom Feld ging, für ihn kam Stindl. Erst mal aber musste Sommer mit zwei Paraden gegen Bellarabi dafür sorgen, dass die knappe Führung weiter Bestand hatte. In dieser Phase standen die Borussen zu tief und ließen Bayer allzu viel Handlungsspielraum. Immer wieder gab es nun Abschlüsse, während die Gladbacher nur noch selten für Entlastung sorgen konnten.

In der Schlussphase ging es hin und her, doch insgesamt bekam Gladbach die Partie wieder in den Griff und brachte die Führung nach Hause, überstand dabei auch Leverkusens Schluss-Offensive. In der Nachspielzeit sah Bayers Leon Bailey noch die Rote Karte nach einer Tätlichkeit. Thuram kehrte zurück auf den Rasen und führte wieder seinen Eckfahnenjubel auf. Er hatte allen Grund zu feiern als Matchwinner.