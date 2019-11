Mit Gegenpressing zum Erfolg : Borussias U23 will gegen Haltern die Heimserie ausbauen

Mönchengladbach Dreimal in Folge konnte Borussias U23 zuletzt im Grenzlandstadion gewinnen. Gegen den TuS Haltern soll der vierte Sieg für das Team von Arie van Lent her.

Am Samstag um 14 Uhr ist Borussias U23 in der Regionalliga im Grenzlandstadion Gastgeber für den TuS Haltern am See. Zuletzt lief es in den Heimspielen weit besser für die Borussen als auf fremden Plätzen, wo das Team zuletzt in zwei eigentlich starken Partien punktlos blieb. Im Grenzlandstadion gab es zuletzt im Gegensatz dazu jedoch drei Siege in Folge. Die Serie will das Team von Arie van Lent fortsetzen.