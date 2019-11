Borussias Rückkehrer : Hofmann und Stindl bringen mehr Fußball und Ästhetik ins Spiel

Mönchengladbach Lars Stindl und Jonas Hofmann feierten beim 1:2 in Dortmund ihr Startelf-Comeback. Beide können dem Gladbacher Spiel wichtige fußballerische Impulse geben. Aber sind sie körperlich bereit für Borussias Spiel in Leverkusen?

Jonas Hofmann hat schon das eine oder andere Comeback nach Verletzungen erlebt. Doch das in Dortmund am Mittwoch im verlorenen Pokalspiel dürfte eine Sonderstellung einnehmen in seiner Profi-Karriere. Denn Hofmann spürte nach den 87 Minuten, die er gegen seinen Ex-Verein absolvierte, dass sein Körper am Limit war. Er hatte Krämpfe, jeder Muskel schmerzte. Das unnötige 1:2 verstärkte die Schmerzen noch. „Wir hätten nicht verlieren müssen“, sagte Hofmann. Wie er hatte auch Lars Stindl den ersten Einsatz von Beginn. Der Kapitän war bis zum Ende dabei.

Jonas Hofmann erzielte in der vergangenen Saison im Auftaktspiel per Elfmeter das Führungstor bei Borussias 2:0-Erfolg gegen Bayer. Im Rückspiel bereitete er Alassane Pleas 1:0-Siegtor in der BayArena vor.

Lars Stindl hatte am 28. Januar 2017 seinen großen Tag in Leverkusen. Beim wichtigen 3:2-Sieg erzielte er zwei Tore. Schon beim 2:1 im Hinspiel jener Saison hatte der Kapitän einmal getroffen.

Der neue Trainer ist da, um dem Gladbacher Spiel mehr Intensität zu geben. Das verkörpern Männer wie Stefan Lainer, Marcus Thuram und Breel Embolo. Alle drei sind extrem körperlich unterwegs auf dem Rasen. Stindl und Hofmann hingegen stehen, wie Raffael, der nach wie vor fehlt, für die feine Klinge, für edle Pässe und ein Gespür für die ominösen Räume, in denen man dem Gegner sehr weh tun kann. Gleichwohl sind gerade Stindl und Hofmann auch Spieler, die sehr gut darin sind, Bälle zu erobern und dann blitzschnell umzuschalten. Womit sie mitten drin sind in der fußballerischen Gedankenwelt von Rose.

Hofmann führte das in Dortmund das eine oder andere Mal vor, er ist ein gewiefter Anläufer, das hat er in seiner Hochphase der vergangenen Saison gezeigt. Da war er ein entscheidender Faktor im 4-3-3 von Ex-Trainer Dieter Hecking als ein Teil der Doppelacht.

Auch bei Rose gehörte er zu den Spielern, mit denen der Trainer sicher plante, im ersten Pflichtspiel der Saison, beim Pokalspiel in Sandhausen, war Hofmann Teil der Anfangself. Doch dann verletzte er sich am Knie und fiel drei Monate aus.

Jetzt ist er zurück und grundsätzlich bereit. Aber auch für das Spiel am Samstag in Leverkusen? „Es sind keine 72 Stunden zwischen beiden Spielen“, rechnete er in Dortmund flugs nach. Genug Zeit, um den Körper wieder parat zu machen? „Das werden wir am Samstag wohl kurzfristig entscheiden“, sagte Hofmann. Ähnlich wird es bei Stindl sein. Beim 4:2 gegen Frankfurt musste er wegen der Verletzung von Embolo früher aufs Feld als gedacht, knapp 60 Minuten kamen da zusammen. Und dann die 90 in Dortmund.