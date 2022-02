Tordifferenz von +3 auf -16 : Borussia weiß aus eigener Erfahrung, welche Folgen der Absturz haben kann

Mönchengladbach Nach der 0:6-Pleite beim BVB hat sich der Gladbacher Vorsprung auf den Relegationsplatz zwar nicht verringert, doch auch die Tordifferenz kann am Ende über den Klassenverbleib entscheiden. Und da sieht es bei Borussia im Vergleich zur direkten Konkurrenz gar nicht gut aus.

Am 13. Spieltag stand bei Borussia die Null im doppelten Sinne: Für das verlorene Derby beim 1. FC Köln (1:4) gab es keine Punkte und die Tordifferenz der Gladbacher war durch die drei späten Gegentore in der Schlussviertelstunde auf Null geschmolzen. In der Vorwoche gegen die SpVgg Greuther Fürth hatte sich Gladbach erstmals in dieser Saison in den Plusbereich geschossen. Durch das 0:6 gegen den SC Freiburg eine Woche nach dem Derby wurde aus der Null eine -6, mittlerweile kommen zu den 30 geschossenen Toren 46 Gegentore, was nach 23 Spieltagen einer Differenz von -16 entspricht.

Damit ist Borussia in den vergangenen Wochen auch in dieser Statistik endgültig im Abstiegskampf angekommen. Von den Teams, die sich gemeinsam mit den Gladbachern in der unteren Tabellenhälfte befinden, haben derzeit nur Hertha BSC (-26) und der Tabellenletzte Greuther Fürth (-40) einen noch schlechteren Wert.

Besonders in Augsburg wird man sich über Borussias 0:6 in Dortmund am vergangenen Wochenende gefreut haben. Zwar haben die Augsburger, die sich derzeit auf dem Relegationsplatz befinden, immer noch vier Punkte Rückstand auf die Gladbacher, würden bei Punktgleichheit aktuell aber aufgrund ihrer Tordifferenz (-15) in der Tabelle vor den Borussen landen – ein Faktor, der im Abstiegskampf nicht zu unterschätzen ist und der belegt, wie leichtsinnig Borussia in dieser Saison durch regelmäßige Klatschen und die 24 Gegentore in fünf Spielen gegen Leverkusen (0:4), Köln (1:4), Freiburg (0:6), Leipzig (1:4) und Dortmund (0:6) auch noch diesen Vorsprung verspielt hat.

Das bislang letzte Mal, dass die Tordifferenz im Abstiegskampf der Bundesliga am Ende eine größere Bedeutung hatte, war in der Saison 2016/17. Damals musste der VfL Wolfsburg (-18) in die Relegation, Mainz 05 (-11) blieb das erspart. Wie entscheidend die Tordifferenz sein kann, erfuhr Borussia in der Saison 1997/98. Letztlich blieben die Gladbacher nur in der Bundesliga und sprangen auf den rettenden 15. Platz, weil die Differenz mit -5 deutlich besser als die des punktgleichen Karlsruher SC (-12) war.