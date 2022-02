Fußball, A-Jugend-Bundesliga : Verletzung überschattet Erfolg der U19

Die Freude bei Bayer Leverkusens U19-Trainer Sven Hübscher über drei Punkte gegen Gladbach ist getrübt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Offensivspieler Volkan Ballicalioglu hat sich beim 1:0 (0:0)-Sieg der U19-Fußballer aus Leverkusen in Gladbach schwer am Knie verletzt. Winterzugang Jardell Kanga erzielte das Siegtor für Bayer.

Weiterleiten Drucken Von René Rekus

Es lief die vierte Minute der Nachspielzeit. Nur noch wenige Sekunden mussten die U19-Fußballer aus Leverkusen dem Druck des Gladbacher Nachwuchses standhalten und sie würden die Heimreise mit drei Punkten antreten können. Dann bekam der eingewechselte Volkan Ballicalioglu einen Schuss des für einen Eckball extra nach vorne geeilten Borussia-Torhüters Ben Zich ins Gesicht. Der 17-jährige Leverkusener landete derart unglücklich, dass er sich bei der Aktion das Knie verdrehte. Ballicalioglu, der in der Vorwoche noch gefeierter Siegtorschütze beim 2:1 gegen Viktoria Köln war, musste minutenlang behandelt werden. Am Ende brachten die Bayer-Talente das 1:0 (0:0) zwar ins Ziel, wirklich Freude kam jedoch nicht auf. In Gedanken waren die Spieler bei ihrem verletzten Teamkollegen.

Auch für Sven Hübscher geriet das Sportliche ins Hintertreffen. „Das ist natürlich extrem bitter für Volkan, da er schon zwei Mal schwer am Knie verletzt war“, sagte der U19-Trainer des Werksklubs. Wie sich herausstellte, hat sich Ballicalioglu zum dritten Mal das Kreuzband gerissen. „Ich kann nicht in Worte fassen, wie es mir die letzten Tage ging und wie mich das ganze mitgenommen hat“, teilte er via Instagram mit. Aufgeben ist jedoch keine Option für ihn. Er werde den Fokus jetzt auf die Reha legen und an einem erneuten Comeback arbeiten. „Ich habe es schon einmal geschafft und ich werde es wieder schaffen.“

Aufgrund des Unwetters am Sonntag wurde die Partie am Borussia-Park kurzerhand auf einem der Kunstrasenplätze ausgetragenen. Zidan Sertdemir, einer der Leistungsträger beim Bayer-Nachwuchs, fiel zudem kurzfristig aus. „Es ging darum, eine absolute Willensleistung auf den Platz zu bringen – und das haben die Jungs mit einem starken Kampf gemacht“, betonte Hübscher. Er sprach angesichts einer stabilen Defensivleistung von einem „verdienten Sieg“.

Die Bayer-Junioren übernahmen früh das Kommando und versuchten aus einer kompakten Abwehr heraus zu Toren zu kommen. Borussia lauerte derweil auf Konter. Den ersten nennenswerten Abschluss hatte Kapitän Sadik Fofana, die Fohlenelf näherte sich mit einer verlängerten Freistoßflanke an, scheiterte jedoch am stark reagierenden Maximilian Neutgens im Leverkusener Tor. Die beste Möglichkeit hatte indes Gäste-Stürmer Iker Bravo, der kurz vor dem Pausenpfiff einen Abpraller knapp am Tor vorbeisetzte.

In der zweiten Halbzeit deutete zunächst alles auf eine Punkteteilung hin. Der rund zehn Minuten zuvor eingwechselte Winterzugang Jardell Kanga hatte jedoch andere Pläne und erzielte nach schönem Doppelpass mit Ali Barak die Führung für die Gäste (79.). „Das Tor tut dem Jungen richtig gut, das hat man auch bei seinem gelösten Jubel gesehen“, sagte Hübscher. In den Wochen zuvor habe sich der erst 16-jährige Schwede selbst zu viel Druck gemacht. Dass er sich nun selbst und zugleich das Team belohnen konnte, freute Coach Hübscher daher umso mehr.

Durch den Sieg festigt der Bayer-Nachwuchs Platz zwei in der A-Junioren-Bundesliga. Bei noch fünf ausstehenden Spielen und drei Punkten Vorsprung ist die Qualifikation zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft zum Greifen nah. Auch deshalb wird das Team an den Karnevalstagen keine Pause einlegen. Am Samstag (11 Uhr) testet Bayer gegen die U23 von Fortuna Köln. „Damit wollen wir dafür sorgen, dass die Spieler ihren Rhythmus behalten – und diejenigen, die noch nicht so oft in der ersten Elf standen, auch Wettkampfpraxis erhalten.“