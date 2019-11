Borussia Mönchengladbach im Gegnercheck : Wenn Borussias Offensive rollt, ist sie kaum aufzuhalten

Leverkusen Der von Marco Rose trainierte Tabellenführer hat den besten Saisonstart seit 30 Jahren hingelegt. Am Samstag sind die „Fohlen“ zu Gast in der BayArena.

Die Mannschaft Spitzenreiter – und das trotz zahlreicher Verletzter: Borussia Mönchengladbach gehört zu den Teams der Stunde. Die personellen Rückschläge sind allerdings happig. Mit den Verteidigern Tony Jantschke und Ramy Bensebaini sowie Stürmer Breel Embolo meldeten sich allein in den vergangenen beiden Spielen in der Liga gegen Frankfurt (4:2) und im Pokal gegen Dortmund (1:2) drei Stammkräfte ab und der Ex-Leverkusener Christoph Kramer hat die Grippe. Hinzu kommen die längerfristigen Ausfälle der Stürmer Raffael und Alassane Plea. Immerhin besteht bei Jantschke Hoffnung, dass seine Oberschenkelblessur rechtzeitig ausgeheilt ist. Zudem kehren Nationalverteidiger Matthias Ginter und Sechser Tobias Strobl in den Kader zurück. Viele Möglichkeiten hat Trainer Marco Rose dennoch nicht.