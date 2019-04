Stuttgart - Borussia 1:0 : Borussia kassiert in Stuttgart einen herben Rückschlag

Stuttgart Borussia hat im Kampf um Europa und die Champions League einen bösen Rückschlag erlitten. Beim Abstiegskandidaten VfB Stuttgart verlor das Team von Trainer Dieter Hecking mit 0:1.

Hecking veränderte sein Team auf zwei Positionen, ließ es aber wie zuletzt im 3-5-2-System spielen. Nico Elvedi kam zurück in die Startelf, für den Schweizer musste Tony Jantschke zurück auf die Bank. Jonas Hofmann kam für den verletzten Raffael in die Anfangsformation. Er bildete mit Alassane Plea den Doppelsturm. So blieb Thorgan Hazard auf der linken Außenbahn.

Nun drohte zu passieren, was in der vergangenen Saison war: Eine Niederlage gegen den VfB, der einen neuen Trainer hat. Nun stand alles, was zuvor war, in einem anderen Licht: Es war eine nutzlose Überlegenheit, es fehlte die mentale Nachhaltigkeit, die der schwäbische Abstiegskandidat letztlich mehr einbrachte. Oscar Wendt und Ibrahima Traoré kamen, Hecking stellte auf 4-3-3 um und es wurde drückender, was Gladbach machte. Aber es war nicht gut, jedenfalls nicht gut genug, um den VfB wirklich zu gefährden. Auch Michael Cuisance, der noch ins Team kam, konnte daran nichts ändern. Die vor der Pause vertanen Chancen rächten sich somit einmal mehr, weil nach der Pause zu wenig kam in allen Belangen, um nach dem Rückstand nochmal zurückzukommen. So war es eine enttäuschende Reise nach Schwaben, die wohl die zuletzt nochmal aufgekeimten Champions-League-Ambitionen beendet hat.