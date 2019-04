SERIEN: Bayer Leverkusen blieb am Freitag nach dem 4:1-Sieg in der Liga abermals ungeschlagen gegen den FC Augsburg. Borussia Dortmund musste im Revierderby die erste Heimniederlage gegen Schalke seit 2012 hinnehmen. Königsblau holte zudem den ersten Sieg seit dem 27. Spieltag (1:0 in Hannover). RB Leipzig stellte nach dem 2:1 gegen Freiburg mit dem 13. Ligaspiel in Serie ohne Niederlage einen Vereinsrekord auf. Der Sportclub kassierte die vierte Niederlage in Folge. Hertha BSC holte wie in der Woche zuvor einen Punkt. (0:0 in Frankfurt), wartet aber seit dem 24. Spieltag auf einen Sieg und kassierte in diesem Zeitraum fünf Niederlagen.