Gladbach-Museum : Eröffnung mit Netzer, Vogts, Heynckes und Co.

Mönchengladbach Am Freitag, 3. Mai, wird das Borussen-Museum namens „Fohlenwelt“ eröffnet. Die Gästeliste liest sich wie ein Who-is-Who der Vereinsgeschichte.

Für die Herren wird es wie ein Blick in einen magischen Spiegel sein, sind sie doch alle Protagonisten in der Erzählstruktur des Borussia-Museums. Sie haben sie mitgeschrieben und entscheidend geprägt in verschiedenen Epochen.

Ab Sonntag 10 Uhr (bis 18 Uhr) haben die Fans erstmals Gelegenheit, das neue, interaktive Vereinsmuseum des Bundesligisten zu besuchen und tief in 119 Jahre Fußballgeschichte einzutauchen. Die ist nachgezeichnet im Museum in einer Schau von außergewöhnlichen Exponaten und Bildern, in erzählter und interaktiv-erlebbarer Geschichte sowie in Ton- und Bilddokumenten. 1150 Quadratmeter Ausstellungsfläche gibt es zu erkunden.