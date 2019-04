Ur-Borusse Berti Vogts : „Man hört nur Gutes über Marco Rose“

Mönchengladbach Ur-Borusse Berti Vogts lobt die Verpflichtung des neuen Trainers Marco Rose, sagt aber auch: „Dieter Hecking kann man keinen Vorwurf machen.“

Ur-Borusse Berti Vogts sieht Borussias Verpflichtung von Marco Rose, der in der kommenden Saison Dieter Hecking als Trainer der Gladbacher ablösen wird, sehr positiv. „Man hört nur Gutes über Marco Rose, darum ist die Entscheidung Borussias, zuzugreifen, als er zu haben war, richtig und der Zeitpunkt nachvollziehbar. Wichtig ist, dass er das volle Vertrauen bekommt, um seine Ideen umzusetzen“, sagte Vogts, der Borussias Rekordspieler ist, am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Borussia hatte am 2. April mitgeteilt, dass man sich trotz des erst im November verlängerten Vertrags nach dieser Spielzeit von Dieter Hecking trennen werde, am 10. April wurde dann offiziell bestätigt, dass Rose Heckings Nachfolger wird.

Hecking „kann man aber keinen Vorwurf machen. Er hat in der Hinrunde einen guten Ansatz gefunden. Leider spielt Borussia in der Rückrunde nicht mehr so gut. Aber da muss man vor allem auch das Team in die Pflicht nehmen. Es würde mich freuen, wenn Hecking in Gladbach einen guten Abschied bekommt mit der Europa-Qualifikation, ob nun Europa- oder Champions League“, sagte Vogts.