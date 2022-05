Borussen auf Länderspielreise : Alle Termine der Gladbacher Nationalspieler im Überblick

Mönchengladbach Für mehrere Borussia-Profis ist der Urlaub schon wieder vorbei. Dafür geht es nun auf Länderspielreise - mit voraussichtlich mehreren Debüts, ohne ein Wiedersehen und mit einem Youngster, der weiter wichtige Erfahrungen sammelt.

Für zahlreiche Profis von Borussia Mönchengladbach ist die freie Zeit schon wieder vorbei. Während der Urlaub für Christoph Kramer, Patrick Herrmann, Lars Stindl und Co. gerade erst richtig beginnt, sind zahlreiche Borussen im Juni mit ihren Nationalteams gefordert. Wir geben einen Überblick, wer wann und wo im Einsatz ist.

Jonas Hofmann (Deutschland) Bereits in der vergangenen Woche hat sich die deutsche Nationalmannschaft im spanischen Marbella getroffen. Bundestrainer Hansi Flick hatte die DFB-Elf zu einem Regenerations-Trainingslager, zu dem auch die Familien der Spieler eingeladen sind, zusammengerufen. Auf Hofmann und dessen Kollegen wartete meist am Morgen eine Trainingseinheit, ehe der Nachmittag zur freien Verfügung stand.

„Es geht darum, mental und körperlich einen verantwortungsvollen Übergang zwischen der Saison und der Nations League zu haben“, hatte Flick angekündigt. Nach einem freien Wochenende trifft sich die Nationalmannschaft am Montag (30. Mai) in Herzogenaurach wieder, ehe vier Partien in der Nations League anstehen, eine davon sogar im Borussia-Park. Die EM-Fahrer Florian Neuhaus und Matthias Ginter gehören nach für sie enttäuschenden Spielzeiten nicht zum Aufgebot.