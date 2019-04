„Quatsch“ : Sportdirektor Eberl verneint fixen Transfer von Bebou

Mönchengladbach Borussia-Sportdirektor Max Eberl hat abgestritten, dass der Transfer zwischen Hannovers Ihlas Bebou und Gladbach bereits fix ist. Am Morgen war darüber spekuliert worden, ob Bebou nach Saisonende für eine Ablöse von zehn Millionen zur Borussia wechselt.

Borussia Mönchengladbach steht sportlich im Kampf um die Teilnahme an der Champions in der kommenden Saison am Samstag beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) unter Zugzwang. Dort hat Interimstrainer Nico Willig als Nachfolger des freigestellten Markus Weinzierl sein erstes Spiel. „Dass ein Trainerwechsel etwas bewirkt, ist klar. Unsere Erkenntnisse sind aber nicht gänzlich bei 100 Prozent. Ob man seine Arbeit aus der U19 in den Profibereich übertragen kann, ist fraglich“, sagte der am Saisonende scheidende Borussia-Trainer Dieter Hecking.