Matthias Ginter

Hatte rechts in der Dreierkette Schwerstarbeit gegen die schnellen Stuttgarter zu verrichten, machte das oft gut, wurde aber auch manchmal alleingelassen, etwa nach rund 22 Minuten gegen Didavi und Gonzalez. Fühlte sich in Hälfte zwei in der Abwehrmitte einer Viererkette deutlich wohler.

Note 4