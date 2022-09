Odilon Kossounou

Als der Name des Ivorers in der Startelf der Werkself verlesen wurde, gab es von den Fans des FC Brügge einen warmen Applaus für ihren Ex-Spieler. In der Anfangsphase erlaubte er sich eine kleine Unsicherheit, aus der die Belgier kein Kapital schlagen konnten (8.). Danach aber auch mit mehreren wichtigen Zweikämpfen.

Note: 3