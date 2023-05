Viele Profis vor Abschied Bayer will sich vom Ballast trennen

Zehn Jahre hat die Werkself ihr Sommertrainingslager in Zell am See/Kaprun aufgeschlagen. Doch damit ist jetzt Schluss. In dieser Vorbereitung zieht es den Tross von Bayer 04 in ein neues Quartier. Vom 23. bis zum 28. Juli bereiten sich die Leverkusener – ebenfalls in Österreich – im benachbarten Saalfelden auf die neue Saison vor. Ein erster Gegner steht zudem fest: Am 29. Juli bestreitet das Team von Trainer Xabi Alonso ein Testspiel bei Real Sociedad San Sebastián in Nordspanien, dem Heimatverein des Bayer-Coachs.