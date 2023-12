Ehrenamtliches Engagement Leverkusener Heimatpreis für Junges Theater

Unter dem Motto „Leverkusen - meine Stadt - meine Welt - meine Heimat“ hat Leverkusen bereits zum vierten Mal beim Heimat-Preis des Landes Nordrhein-Westfalen mitgemacht. Mit dem Heimatpreis wird herausragendes lokales und ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Drei Preisträger erhalten insgesamt 15.000 Euro. Nun stehen die Gewinner fest: Der erste Preis (7000 Euro) geht an das Junge Theater Leverkusen für das Projekt „Kultur der Zukunft – Zukunft der Kultur“. Den zweiten Preis (5000 Euro) erhält Bayer 04 Leverkusen für „Der Erinnerungskoffer: Schwarz-Rotes Engagement für Demenz-Patienten“. Auf Platz 3 (3000 Euro) befindet sich „Leben in Opladen“ der Awo, Interkulturelles Zentrum für Familien, mit seinem „Interkulturellen Garten“. Für den Heimat-Preis konnten sich Leverkusener Vereine, Initiativen, freie Träger, Unternehmen oder Betriebe, in denen ehrenamtlich gearbeitet wird, genauso wie Einzelpersonen bewerben.