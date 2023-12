Bayers Routinier Xhaka warnt die Werkself aus Erfahrung

Als Granit Xhaka nach Leverkusen kam, war klar, dass er eine Führungsrolle in der Mannschaft übernehmen soll. Inzwischen ist er der unumstrittene Chef auf dem Rasen, nicht nur im Mittelfeld, sondern in der Werkself insgesamt. Das Kalkül, mit dem 31-Jährigen einen Anführer zu verpflichten, ist aufgegangen. Dazn-Experte Sami Khedira nannte Xhaka am Sonntag gar „Papa der Mannschaft“ – und Xhaka empfand das Lob des Weltmeisters von 2014 als großes Kompliment.