Juniorenfußball Talente der Werkself verlieren Derbyfinale

Vor mehr als 3000 Zuschauern war Bayers Junioren die Nervosität anzumerken. Immer wieder luden einfache Fehler im Spielaufbau die schnellen Kölner Angreifer zu vielversprechenden Kontersituationen ein. So auch in der 7. Minute, als David Widlarz den Ball leichtfertig herschenkte. Über zwei Stationen kam Youssoupha Niang an das Spielgerät und brachte den Ball scharf ins Zentrum. Weil zu allem Überfluss auch noch Leverkusens Daniel Lang wegrutschte, kam Arda Süne völlig freistehend zum Abschluss und erzielte das 0:1 aus Leverkusener Sicht. In der Folge hätten die Kölner erhöhen müssen, scheiterten jedoch mehrfach am starken Bayer-Schlussmann Maximilian Neutgens. Nach knapp einer halben Stunde bekamen die Hausherren einen Freistoß aus 25 Metern in zentraler Position zugesprochen. Kapitän Matija Marsenic zog ab und profitierte von einem Fehler vom FC-Torwart Alessandri Blazic, der den eher ungefährlichen Ball vor die Füße von Can Moustfa abprallen ließ. Dieser bedankte sich und verwandelte zum Ausgleich.