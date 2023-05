Achterbahn der Emotionen Bayer stolpert in Bochum nach Europa

Als sich die Nachricht der Wolfsburger Niederlage gegen Absteiger Hertha BSC unter den Fans, Spielern und Verantwortlichen des Werksklubs Bahn brach, machte sich Erleichterung breit. Bayer 04 beendet die Saison dank der Schützenholfe aus Berlin trotz einer eigenen 0:3 (0:2)-Niederlage bei Fast-Absteiger VfL Bochum auf dem sechsten Platz und spielt auch kommende Saison international: in der Europa League, wenn Leipzig das Pokalfinale gewinnt, in den Play-offs zur Conference League, wenn Frankfurt das Endspiel am Samstag (20 Uhr) für sich entscheidet. „Wenn ich an das Spiel hier in Bochum denke, bin ich wütend, wenn ich die ganze Saison betrachte, dann bin ich zufrieden“, sagte Bayers Trainer Xabi Alonso. „Am Ende haben wir unser Ziel erreicht: Wir spielen in Europa.“