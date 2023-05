0:3 in Unterzahl Bayer 04 darf trotz Pleite in Bochum jubeln

Die Folgen des bereits siebten Platzverweises für einen Werkself-Profi in dieser Saison machten sich schnell bemerkbar. Gleichwohl sich für Bayer in der Anfangsphase dank einer hoch stehenden Bochumer Abwehr durchaus Konterchancen boten, war es der VfL, dem in Überzahl das Führungstor gelang. Leverkusens Verteidiger Edmond Tapsoba verteidigte die perfekt angeschnittene Flanke von Takuma Asano nur halbherzig, in der Mitte kam Nadiem Amiri zu spät gegen Philipp Förster und der 28-Jährige wuchtete den Ball per Volleyschuss in die Maschen – 1:0 für den Abstiegskandidaten.