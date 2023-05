Der VfL Bochum im Check Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt

Die Mannschaft Defensiv-Allrounder Konstantinos Stafylidis verpasst auch das Spiel gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Bayer 04 aufgrund von anhaltenden Rippenproblemen. Mittelfeldmann Patrick Osterhage kehrt hingegen nach nach einer Oberschenkelverletzung, die ihn zuletzt drei Spiele außer Gefecht setzte, zurück in den Kader. Insgesamt stehen damit 26 Bochumer Profis für einen Einsatz im Saisonfinale bereit.



Die Form 17 Spieltage belegte die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet in dieser Saison einen direkten Abstiegsplatz. Mit einem Sieg gegen Leverkusen wäre aber zumindest der aktuelle Platz 16 und damit die Relegation gesichert. Um direkt die Klasse zu halten, ist im Fernduell mit Stuttgart und Schalke mindestens ein Punkt nötig. Diese Szenarien sind überhaupt nur möglich, da die Elf des studierten Mathe-Lehrers Thomas Letsch zuletzt vier Punkte aus zwei Partien sammelte. Dem 3:2-Heimsieg gegen Augsburg ließ der VfL ein 1:1 in Berlin folgen. Durch das Last-Minute-Remis in der Hauptstadt – Keven Schlotterbeck tarf in der 94. Minute – schickte Bochum die Hertha zudem in die 2. Liga.



Darauf muss Bayer 04 achten Torwart-Routinier Manuel Riemann sowie der dribbelstarke und schnelle Angreifer Christopher Antwi-Adjei (acht Vorlagen) können in engen Duellen den Unterschied ausmachen. Im Mittelfeld zieht nach wie vor der 37-jährige Franzose Anthony Losilla die Fäden. 1,95-Meter-Stürmer Philipp Hofmann kommt bereits auf acht Treffer in der Liga, war allerdings an den vorangegangenen 14 Spieltagen lediglich einmal erfolgreich. Dass der VfL indes auch gegen Top-Teams bestehen kann, hat die Mannschaft bewiesen: In der Rückrunde bezwang das Team von Coach Letsch RB Leipzig (1:0), holte einen Punkt an der Alten Försterei bei Union Berlin (1:1) und knüpfte Borussia Dortmund (1:1) einen Zähler ab. Ohnehin präsentieren sich die Bochumer in der zweiten Saison nach der Bundesliga-Rückkehr 2021 heimstark: 23 von 32 Punkten holten sie im eigenen Stadion. Klar ist inzwischen auch, dass Letsch selbst bei einem Abstieg auch kommende Saison auf der Trainerbank beim VfL sitzen wird.