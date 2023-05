Bundesliga 2022/23 VfL Bochum – Bayer 04: die Werkself nach Noten

Amine Adli

Sollte jemals jemand eine Definition von „Bärendienst“ im fußballerischen Kontext suchen, muss er sich nur die Szene aus der 6. Minute anschauen, in der Amine Adli nach einem kleinen Scharmützel mit Bochums Dominique Heintz die Sicherungen durchbrannten. Der Franzose trat seinem leicht übergriffigen, aber nicht sonderlich unfairen Gegenspieler von hinten in die Beine. Die zunächst Gelbe Karte wurde per VAR zurecht in Rot umgefärbt – und Bayer musste beinahe das gesamte Spiel in Unterzahl bestreiten.

Note: 6