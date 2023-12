Bundesliga kompakt Stuttgart schlägt Augsburg furios – Bayern gewinnt in Wolfsburg mit Mühe

In der Folge gab Bayern die Kontrolle etwas aus der Hand, es entwickelte sich mehr und mehr ein offener Schlagabtausch. Natürlich wollte Bayern den Sieg und hatte durch Kane (74.) eine gute Möglichkeit, doch auch Wolfsburg witterte seine Chance. Und so sahen die Zuschauer zum Jahresabschluss keine hochklassige, aber überraschend packende und offene Partie. In der Nachspielzeit parierte Manuel Neuer gut gegen Arnold (90.+2).