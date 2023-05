Wegweisende Partie Leverkusen und Bochum liefern sich ein Duell um die Zukunft

Während Bayer also seine Zukunft in Europa sichern will, geht es für die Bochumer um den Klassenerhalt. Auf dem Relegationsplatz liegt der VfL mit 32 Punkten knapp vor Schalke (31) und hinter Stuttgart (32) sowie Augsburg (34). Punkte sind also Pflicht, um Rang 16 sicher zu halten oder sich über den Strich zu retten. „Das Einzige, was zählt, ist nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen“, unterstreicht Bochums Coach Thomas Letsch. Dafür wolle seine Mannschaft ein klares Zeichen setzen und dürfe nicht verkrampfen. „Es ist der letzte Spieltag und es geht darum, zu ernten, was wir uns erarbeitet haben. Jeder kennt die Tabelle. Wir haben es in der eigenen Hand, die Liga zu halten – ob über einen Umweg oder nicht. Für uns ist wichtig, eine gewisse Lockerheit zu haben.“