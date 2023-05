DFB-Pokalfinale Warum Bayer 04 nun auf Leipzig hofft

Während der VfL Bochum im Anschluss an den 3:0 (2:0)-Erfolg gegen Bayer Leverkusen mit seinen euphorisierten Fans im Ruhrstadion ausgelassen den Klassenerhalt feierte, war die Freude beim unterlegenen Gast trotz geschaffter Europapokalqualifikation gedämpft. Kapitän Lukas Hradecky zeigte sich zwar erleichtert, sagte aber zugleich: „Wir sind am Ende mit dem sechsten Platz zufrieden, aber es gibt deswegen keine große Party bei uns in der Kabine.“