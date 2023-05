Liga-Finale in Bochum Nur bei einem Sieg hat Bayer Europa sicher

Der bisher letzte Sieg der Werkself in Bochum liegt schon eine Weile zurück. Am 6. Spieltag der Saison 2008/09 gewann Bayer 04 mit 3:2 beim Klub aus dem Ruhrgebiet. Die Torschützen von damals hießen Arturo Vidal, Renato Augusto und Patrick Helmes. Seither gab es noch zwei Auftritte der Leverkusener in Bochum, die jeweils mit einem Unentschieden endeten. An diesem Samstag (15.30 Uhr) benötigen die Rheinländer jedoch wieder zwingend einen Sieg beim VfL, um das Ticket fürs internationale Geschäft zu lösen.