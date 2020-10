Bayer - Augsburg 3:1 : Leverkusen bleibt Augsburgs Angstgegner

Leverkusen Bayer Leverkusen setzt seine außergewöhnliche Erfolgsserie gegen den FC Augsburg fort. Nach einem 3:1-Sieg setzt sich das Team von Peter Bosz in der Spitzengruppe fest.

Seit 2011 spielt der FC Augsburg in der Bundesliga. In dieser Zeit feierte der Klub Siege gegen München und Dortmund, schaffte zwischenzeitlich sogar den Sprung in die Europa League. Einzig gegen Bayer Leverkusen konnten die bayrischen Schwaben noch nie gewinnen. Vor der Partie am Montagabend standen zwölf Niederlagen und sechs Remis in der Bilanz des FCA gegen die Rheinländer. Und auch im 19. Anlauf reichte es nicht zu drei Punkten. Die Werkself setzte sich mit 3:1 (1:0) durch.

Wie schon in der ersten Halbzeit erwischten die vom ehemaligen Leverkusener Heiko Herrlich trainierten Gäste auch nach dem Seitenwechsel den besseren Start. Der Unterschied war, dass sie sich dieses Mal für ihr Engagement belohnten. Daniel Caligiuri traf per Flachschuss zum 1:1 (51.). In der Folge mühte sich Bayer, erneut in Front zu gehen: Leon Bailey traf die Latte, Alario per Kopf den Pfosten. Erst in der 74. Minute gelang dem argentinischem Stürmer dann – abermals per Kopf – das 2:1. Den Schlusspunkt setzte Moussa Diaby (93.).