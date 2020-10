Auftakt gegen OGC Nizza : Bayer 04 bekommt nächste Chance in der Europa League

Leverkusens Trainer Peter Bosz will den Ball an einen Spieler weiterreichen. Foto: dpa/Torsten Silz

Leverkusen Am Donnerstag (18.55 Uhr) empfängt Bayer Leverkusen zum Start der Europa-League-Gruppenphase OGC Nizza in der BayArena. Trainer Peter Bosz rechnet mit einem Spiel auf Augenhöhe.

Treffen sich ein deutscher, ein französischer, ein tschechischer und ein israelischer Klub in der Europa League – dann gibt es Peter Bosz zufolge keinen klaren Sieger. „In dieser Gruppe gibt es für mich keinen wirklichen Favoriten“, sagte Bayer Leverkusens Trainer am Tag vor dem Start des Wettbewerbs. Der 56-Jährige sieht sowohl Bayers ersten Gegner OGC Nizza (Donnerstag, 18.55 Uhr) als auch den letztjährigen Champions-League-Teilnehmer Slavia Prag „auf Augenhöhe“ mit dem Werksklub. Allein vom dritten Kontrahenten, Hapoel Beer Sheva, habe er sich noch kein genaues Bild machen können.

Das kommt auf die Werkself in Gruppe C zu

In der vergangenen Spielzeit erreichte die Werkself das in Nordrhein-Westfalen ausgetragene Endturnier um den Titel, unterlag aber gleich zu Beginn dem späteren Finalisten Inter Mailand mit 1:2 und schied aus. Mit Blick auf die aktuelle Saison spiele die im August erlittene Niederlage aber keine Rolle mehr, versicherte Bosz. „Das ist verarbeitet“, sagte er. Im Profifußball gehöre es dazu, schnellstmöglich nach vorne zu blicken. „Man kann nicht in der Vergangenheit bleiben und das machen wir auch nicht.“ Er und seine Mannschaft würden sich auf die neue Chance im Wettbewerb freuen. Das Ziel? „Wir wollen so weit wie möglich kommen.“