Daley Sinkgraven

Der erstmals in das vorläufige Länderspielaufgebot der Niederlande berufene Linksverteidiger zeigte einige beherzte Grätschen auf seiner Seite, hätte sich aber in der gegnerischen Hälfte ruhig öfter eine Flanke zutrauen können. Beim Ausgleich durch Daniel Caligiuri war er zu weit weg vom Gegenspieler. Dafür warf er sich vorbildlich in Caligiuris zweiten Versuch nach knapp 70 Minuten und verhinderte so Schlimmeres.

Note: 3