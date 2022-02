Lehren aus Bayers 2:3 in Mainz : Was Seoane gegen Bielefeld sehen will

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane gibt Anweisungen im Training. Foto: AP/Szilard Koszticsak

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer bereitet seine Mannschaft auf das Heimspiel gegen Bielefeld vor. Hinter einem Einsatz von Robert Andrich steht ein Fragezeichen. Klar ist hingegen, wo der Schweizer Luft nach oben bei der Werkself sieht.

Wenn Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) bei der Werkself antritt, ist die Rollenverteilung klar. Die Arminia braucht einen Sieg im Abstiegskampf, Bayer hingegen Punkte für das Rennen um einen Champions-League-Platz. Vier Zähler Vorsprung sind es nur noch auf Rang fünf – ein Grund mehr, warum das 2:3 in Mainz ein Rückschlag war. Mit Blick auf den Spielplan ist ein Sieg gegen den Außenseiter aus Ostwestfalen im Grunde Pflicht, denn in der Woche danach geht es zum FC Bayern, ehe das Derby gegen den 1. FC Köln ansteht. Das sind zwei knackige Duelle, aus denen in der Hinrunde nur ein Punkt heraussprang.

Gerardo Seoane feilt unter der Woche vor allem an Feinheiten, um den Rückschlag gegen Mainz zu einem einmaligen Ausrutscher in der sonst so erfolgreichen Rückrunde zu machen. „Wir können die Spieler nur dafür sensibilisieren, dass immer Details Spiele entscheiden – egal, ob in einem weniger guten oder in einem Topspiel“, betont der Trainer der Werkself. Es komme unabhängig vom Verlauf einer Partie meist auf Kleinigkeiten an. Das gelte auch und vor allem für zweite Bälle, mit denen Bayer in Mainz nicht gut umgegangen ist. „In diesen Situationen müssen wir Klarheit behalten. Das ist ein wichtiger Punkt – sowohl im Mittelfeld als auch in der Abschlusszone.“

Als zentralen Punkt für eine Verbesserung im Vergleich zur enttäuschenden Niederlage bei den Rheinhessen nennt der Coach ein vergleichsweise einfaches Rezept: volle Wachsamkeit. „Wir brauchen über das gesamte Spiel das Bewusstsein, die Sinne zu schärfen sowie die Konzentration und die Aufmerksamkeit zu steigern. Das ist etwas, das im Kopf beginnt – und nicht bei der Ausführung.“ Dass seine Mannschaft ein mentales Problem haben könnte, lässt sich daraus freilich nicht ableiten. Aber es war in Mainz unübersehbar, dass der Werkself in den kritischen Situationen – vor allem in der turbulenten Schlussphase – Klarheit sowie Konsequenz in den Aktionen abhanden kamen. Sinnbildlich dafür ist der Siegtreffer von Marcus Ingvartsen, der aus einem Gewühl in Bayers Strafraum heraus das 3:2 erzielte, weil die Defensive den Ball partout nicht geklärt bekam.

Ob Robert Andrich, der unter anderem für die von Seoane geforderten Attribute steht, am Samstag spielen kann, bleibt fraglich. Eine Reizung im Knie macht dem Mittelfeldspieler derzeit zu schaffen. Am Mittwoch konnte der 27-Jährige nur individuell trainieren, vollständig abgeklungen sind die Probleme nicht bei dem Sommerzugang aus Berlin, der in dieser Saison einer der konstantesten Spieler der Mannschaft ist. „Das ist eine Reizung, die er schon einmal in der Hinrunde hatte“, erklärt Seoane. „Daher haben wir entschieden, ihm mehr Zeit zu geben und nach zwei, drei lockeren Einheiten zu evaluieren, wie es geht.“