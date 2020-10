Verletzter Profi : Werkself widmet Santiago Arias den Sieg

Leverkusen Beim 1:0 in Mainz erzielt Lucas Alario das erlösende Tor für Bayer Leverkusen. Die Werkself habe den Sieg auch für den schwer verletzten Mitspieler Santiago Arias geholt, sagt der Argentinier nach Schlusspfiff.

In der ersten Halbzeit dominierte der Werksklub das Spielgeschehen. Mit Ausnahme eines Distanzschusses von Leon Bailey (7.) strahlte Bayer 04 dabei allerdings kaum Gefahr aus. Es fehlten schlicht die Ideen, um das Team des ehemaligen Co-Trainers der Werkself, Jan-Moritz Lichte, in Bedrängnis zu bringen. Nadiem Amiri und Kerem Demirbay blieben abermals blass, die Flügelstürmer Moussa Diaby und Bailey verzettelten sich häufig in Einzelaktionen. So bedurfte es eines Eckstoßes und der Durchsetzungskraft Alarios, um den erlösenden Führungs- und Siegtreffer zu erzielen.