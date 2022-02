Europa-League-Auslosung : Bayer trifft im Achtelfinale auf Bergamo

Robert Andrich und die Werkself treffen am 10. März auf Atalanta Bergamo. Foto: dpa/Marius Becker

Nyon Die Werkself muss in der Runde der letzten 16 Mannschaften gegen Atalanta Bergamo ran. Das hat die Auslosung der Uefa am Freitag ergeben. Das Hinspiel ist am 10. März in Italien, das Rückspiel folgt eine Woche später in Leverkusen.

Bayer Leverkusen hatte eine recht lange Pause in der Europa League. Als Sieger der Gruppe G setzte sich die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane vor Betis Sevilla, Celtic Glasgow und Ferencváros Budapest durch – und sicherte sich so den direkten Weg ins Achtelfinale. Das bis heute letzte Spiel auf der europäischen Bühne war das 0:1 im Rückspiel bei den Ungarn am 9. Dezember.

Die Auslosung der Uefa am Freitag in Nyon (Schweiz) hat nun den Gegner für das erste K.o.-Spiel der Werkself ermittelt: Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A. Der Champions-League-Absteiger hat sich gegen Olympiakos Piräus für die Runde der letzten 16 Mannschaften in der Europa League qualifiziert. Die Norditaliener gewannen zuhause 2:1 und bei den Griechen mit 3:0. In der Liga belegt das Team von Trainer Gian Piero Gasperini aktuell Rang fünf. Für beide Teams ist es das erste Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel.

„Es ist ein schweres Los, das ist keine Frage. Atalanta Bergamo hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Ich freue mich sehr auf die Spiele und glaube, dass das zwei Top-Abende werden“, sagte Bayers Sportdirektor Simon Rolfes nach der Auslosung bei „Sky“. Er zeigte sich zudem betroffen von der Situation in der Ukraine. „Ich hoffe, dass der Kriegszustand schnell ein Ende hat. Das berührt uns natürlich alle.“ Dass das Spiel von RB Leipzig gegen Spartak Moskau aufgrund der aktuellen Lage auf neutralem Boden stattfinden soll, wertet der 40-Jährige positiv.