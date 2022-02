Leichtathletik : TSV fährt mit 29 Athleten zur Hallen-DM nach Leipzig

Leverkusen An diesem Wochenende finden in Leipzig die Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften statt. Mit dabei: 29 Sportler des TSV Bayer 04 Leverkusen.

Hans-Jörg Thomaskamp blickt den nationalen Titelkämpfen unter dem Hallendach am Wochenende in Leipzig optimistisch entgegen: „Wir haben ein kleines, feines Team und ein paar heiße Eisen im Feuer“, sagte der Sportliche Leiter des TSV Bayer 04 vor der Abreise der 29 Athletinnen und Athleten. Einzig das Publikum bereitet ihm ein wenig Sorgen, die Arena in Leipzig darf zu 50 Prozent besetzt werden, also mit rund 4000 Zuschauern.