„Noch zu gefährlich“ : Debüt von Azmoun verzögert sich

Leverkusen Für den iranischen Stürmer der Werkself kommt auch das Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld noch zu früh. Trainer Gerardo Seoane will bei dem 27-jährigen Winterzugang kein Risiko eingehen.

Die Werkself hat jedoch ein Heimspiel vor der Brust – und das auch noch an Karnevalssamstag. Ab 15.30 Uhr gastiert der Tabellenvierzehnte aus Bielefeld in der BayArena . Im Hinspiel setzte sich Leverkusen mit 4:0 durch, kassierte in der vergangenen Saison aber auch eine 1:2-Heimniederlage gegen die Ostwestfalen. „Wir brauchen eine gute Restverteidigung und ein verbessertes Gegenpressing, damit wir das Konterspiel des Gegners ähnlich wie gegen Stuttgart besser kontrollieren.“

Beim 2:3 in Mainz in der Vorwoche gelang das nämlich weniger gut. Bayer wirkte in der Schlussphase fahrig und ließ sich von bissigen Rheinhessen die Punkte entreißen. Seoane betonte im Vorfeld der Partie gegen Bielefeld aber, dass auch bei der ersten Niederlage des Jahres nicht alles schlecht gewesen sei. Mit der Zahl der herausgespielten Chancen sowie zwei erzielten Toren war er durchaus zufrieden. Sein Team sei daher nicht an Mainz gescheitert, sondern habe lediglich „gegen einen starken Gegner nicht gewonnen. Es fehlte an gewissen Stellen an der Intensität, der Bissigkeit in den Zweikämpfen und der Klarheit in den Spielzügen.“