Faserriss in der Wade : Bayer Leverkusens Patrik Schick fällt mehrere Wochen aus

Der Ausfall von Torjäger Patrik Schick (vorne) ist für Bayer Leverkusen schwierig zu kompensieren. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Eine MRT-Untersuchung bestätigt den Verdacht am Sonntag: Der Torjäger der Werkself hat sich beim 2:3 in Mainz am Freitag einen Faserriss in der linken Wade zugezogen.

Bayer 04 Leverkusen muss in den kommenden Wochen auf seinen besten Torjäger Patrik Schick verzichten. Eine MRT-Untersuchung am Sonntag bestätigte den Verdacht, dass sich der tschechische Nationalspieler am Freitagabend während des Bundesliga-Duells beim FSV Mainz (2:3) einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen hat.

Lesen Sie auch Dämpfer in Mainz : Bayer erlebt Spektakel von der anderen Seite

Der 26-Jährige erlitt die Verletzung in Mainz zu Beginn der zweiten Spielhälfte ohne Einwirkung eines Gegenspielers. Im ersten Spielabschnitt hatte der Mittelstürmer noch seinen 20. Saisontreffer zum 1:0 für die Werkself erzielt. Schick wird Bayer 04 „einige Wochen“ nicht zur Verfügung stehen, wie der Werksklub mitteilt.

Damit stehen Trainer Gerardo Seoane in Lucas Alario und Winterzugang Sardar Azmoun von Zenit St. Petersburg nur noch zwei gelernte Mittelstürmer zur Verfügung. Letzterer ist nach seinem Wechsel allerdings noch im Aufbautraining, weil er mit seinem ehemaligen Klub in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte vor seinem Wechsel noch nicht weit genug fortgeschritten war und sich zudem Ende Januar mit dem Coronavirus infizierte.