Bayers Gegner im Check : Beim FSV Mainz steht oft die Null

Mainz Diesen Freitag tritt Bayer Leverkusen beim FSV Mainz an. Trainer Bo Svensson hat die Rheinhessen vor gut einem Jahr als Abstiegskandidat übernommen und aus ihnen ein Team mit Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen geformt – vor allem dank einer starken Defensive.

Die Mannschaft Adam Szalai hat Mainz verlassen und sich nach 146 Einsätzen für die 05er dem Schweizer Top-Klub FC Basel angeschlossen. Dass Sportvorstand Christian Heidel dem 34-Jährigen keine Steine in den Weg gelegt hat, hat auch damit zu tun, dass der potenzielle Nachfolger des Ungarn bereits im Kader steht. Ende Januar verpflichtete der FSV den 23-jährigen Stürmer Delano Burgzorg auf Leihbasis inklusive Kaufoption vom niederländischen Klub Heracles Almelo. Marcus Ingvartsen feierte zudem am vergangenen Spieltag sein Comeback nach Leistenproblemen. Auch der Ex-Leverkusener Dominik Kohr stand nach einer Muskel- und Sehnenverletzung in Freiburg erstmals seit dem zwölften Spieltag wieder in der Startelf. Verteidiger Jeremiah St. Juste, an dem in zurückliegenden Transferperioden auch der Werksklub interessiert gewesen sein soll, verpasst die Partie gegen Bayer hingegen (Schulter-OP).