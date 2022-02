Am Freitagabend : Mainz empfängt Bayer zum Duell der Gegensätze

Leverkusen Bayer Leverkusens Torfabrik trifft zum Auftakt des 23. Spieltags auf das Defensivbollwerk des FSV Mainz 05. Werkself-Trainer Gerardo Seoane geht nicht davon aus, dass viele Tore fallen.

Mit 58 Toren ist Leverkusen die zweitbeste Offensivmannschaft der Liga, Mainz stellt mit 24 Gegentreffern die beste Defensive. Im eigenen Stadion musste Robin Zentner erst fünf Mal hinter sich greifen – und in insgesamt acht Spielen hielt der Torwart des FSV die Null. Die Rheinländer suchen ihr Heil im Vorwärtsgang, die Rheinhessen im Rückwärtsgang. Am Freitag treffen also zwei Fußballwelten aufeinander (20.30 Uhr/Dazn).

An der grundsätzlich offensiven Ausrichtung will der 43-Jährige aber nicht viel ändern. „Wir haben eine Mannschaft, die von ihrem Naturell her gerne den Weg nach vorne sucht“, sagt Seoane. „Das liegt uns.“ Dennoch suche Bayer weiterhin nach der richtigen Balance zwischen Aktivität und Absicherung. Denn zur Wahrheit gehört, dass sich Leverkusen mit bislang 36 Gegentoren vergleichsweise anfällig präsentiert, das aber durch die aktuell blendend aufgelegte Angriffsreihe unter anderem mit Florian Wirtz, Moussa Diaby oder Patrik Schick zu kompensieren weiß. Seoane sieht sich eher als eine Art Taktik-Surfer: „Ich versuche, die Welle mitzunehmen. Wenn wir auf einer Welle sind, in der wir viele Tore erzielen, nehme ich Gegentore in Kauf. Wenn wieder eine Phase kommt, in der wir weniger effizient sind, legen wir mehr Augenmerk auf das Zu-Null.“