Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayer 04 patzt in Potsdam

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer 04 Leverkusen gehen beim Favoriten Turbine Potsdam mit 2:0 in Führung, verlieren aber nach dem späten Anschluss komplett den Faden und unterliegen noch mit 2:4.

Mehr als zwei Drittel der Begegnung störten die Gäste in einem ansonsten ausgeglichenen Spiel höchst wirksam den Spielaufbau der Potsdamerinnen. Sie ließen nur wenig zu – und wenn, war entweder eine Verteidigerin oder Schlussfrau Friederike Repohl zur Stelle, die bis zu ihrer Hochzeit in der Winterpause Abt hieß. Ein Beispiel ist ihr starker Reflex beim Abschluss der Potsdamerin Melissa Kössler (25.).

Auffällig war, dass sich die Gäste in vielen Szenen mit starkem Nachsetzen zweite Bälle sicherten und in knappen Situationen oft mit Gedanken- und Handlungsschnelligkeit agierten. Das zeigte sich eindrucksvoll beim zweiten Leverkusener Treffer in der 52. Minute. Milena Nikolic scheiterte zwar mit ihrem eher schwach geschossenen Elfmeter nach Foul an Amira Arfaoui an der Torfrau, schaltete beim Abpraller jedoch am schnellsten und spitzelte den Ball im zweiten Versuch über die Linie.