Bestes Team der Rückrunde : Bayer festigt mit offensiver Wucht Platz drei

Leverkusens Moussa Diaby jubelt nach seinem Tor zum 1:0 gegen Stuttgart. Foto: AFP/UWE KRAFT

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen tritt beim 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart souverän auf und avanciert zur Mannschaft der Stunde. Für die Werkself ist es der vierte Sieg in Serie.

Sven Mislintat war sich nach dem Abpfiff sicher. Bayer Leverkusen, betonte der Sportdirektor des VfB Stuttgart, sei „die Mannschaft in der aktuell besten Verfassung in der Bundesliga.“ Der 49-Jährige stand unter dem Eindruck eines bisweilen wilden Spiels mit sechs Toren, die allerdings ungleich verteilt waren. Die Rheinländer halten nach dem 4:2 (1:0) Kurs Richtung Champions League, die Schwaben stecken als Vorletzter weiter im Tabellenkeller fest.

Es ist ein Sieg, der Bayer endgültig zum Team der Stunde macht. Eine Woche zuvor gewann die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane 5:2 in Dortmund, davor gab es ein 5:1 gegen Augsburg, ein 2:1 in Mönchengladbach und ein 2:2 gegen Union Berlin. So stehen in der Rückrunde 13 Punkte aus fünf Spielen in der Bilanz. Die jüngsten Ergebnisse belegen, dass Leverkusen eine offensive Wucht entfaltet, die in der Liga aktuell ihresgleichen sucht.

Seoane dozierte anschließend über die „richtige Einstellung“ seiner Spieler, direkt nach dem 1:1 „nach vorne zu gehen und den Treffer zu suchen“. Die Reaktion nach dem Ausgleich von Moussa Diabys Führungstreffer (41.) durch Tiago Tomás (49.) sei der Schlüssel für den Erfolg gegen den VfB gewesen. Rund Zweieinhalb Minuten später stand es 2:1 für Bayer, weil Amine Adli einen Freistoß von Kerem Demirbay mit einem eingelaufenen Kopfball sehenswert zu nutzen wusste (52.). „Das war der Knackpunkt“, sagte Seoane. „Aber dieser Sieg war eine viel schwierigere Aufgabe als es das Resultat zeigt.“

Das belegen nicht nur die weiteren Tore, die erst in der Schlussphase fielen. Erst schien der einmal mehr herausragende Florian Wirtz mit seinem 3:1 für die Entscheidung gesorgt zu haben (86.), doch Stuttgarts von Sporting Lissabon ausgeliehener Winterzugang Tiago Tomás verkürzte (88.), ehe Patrik Schick mit seinem 19. Saisontor den Endstand markierte (89.). An der guten Laune der 10.000 zugelassenen Fans in der BayArena änderte der unnötig turbulente Abschluss des Samstagabendspiels freilich nichts.

Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky war ebenfalls in bester Stimmung – trotz der Gegentore. „Es ist am Ende vielleicht etwas zu spannend geworden, aber so lange unsere Leute vorne so viele Tore machen, ist es fast egal, ob wir ein oder zwei kassieren.“ Das sind ungewöhnliche Worte für einen Torwart. Das fiel auch Hradecky auf, der schnell einschränkte: „Natürlich wäre ich lieber mit einem 4:0 vom Platz spaziert.“