Turbulente Schlussphase : Bayer setzt seinen Lauf in der Rückrunde fort

Leverkusen Die Werkself gewinnt 4:2 gegen den VfB Stuttgart und bleibt im Jahr 2022 ungeschlagen. Moussa Diaby, Amine Adli, Florian Wirtz und Patrik Schick treffen für Leverkusen.

Die Werkself setzt ihren Kurs Richtung Champions League fort. Die in diesem Jahr noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane hat der 5:2-Gala zuletzt in Dortmund einen 4:2 (1:0)-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart folgen lassen und nun 13 Punkte aus den bislang fünf Partien der Rückrunde geholt.

Erwartungsgemäß hatte Bayer von Anfang an mehr vom Spiel, kombinierte gefällig, ließ aber zunächst ein wenig die Genauigkeit vermissen. Eine erste Annäherung an das Tor des VfB wagte Patrik Schick nach einem Pass von Florian Wirtz doch der Abschluss des Tschechen ging klar über den Kasten. Kurz danach versuchte sich Robert Andrich nach Zusammenspiel mit Jeremie Frimpong am frühen 1:0 – geblockt (8.). Piero Hincapie, der bei einer Ecke am höchsten stieg, aber am Tor vorbeiköpfte, hatte ebenfalls kein Glück. Letzteres fehlte etwas später auch Schick bei seinem Treffer an den Außenpfosten, nachdem er den Ball vom dribbelfreudigen Moussa Diaby durchgesteckt bekam (13.).