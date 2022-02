Erster in der Rückrundentabelle : Die Gründe für Bayers Rekordstart

Bayers Abwehrchef Jonathan Tah (vorne) jagt den Ball zum zwischenzeitlichen 4:1 für Leverkusen vorbei an der Dortmunder Defensive hinein ins Tor. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Keine andere Mannschaft spielt in der Rückrunde bislang einen erfolgreicheren und attraktiveren Fußball als die von Bayer 04 Leverkusen. Ein Faktor ist die starke Offensivabteilung der Werkself – aber auch der Aufschwung etablierter Kräfte wie zum Beispiel Jonathan Tah.

Die Werkself ist die Mannschaft der Stunde. Mit dem spektakulären 5:2 (3:1)-Erfolg am Sonntag bei Borussia Dortmund haben sich die Profis von Bayer 04 auf den ersten Platz in der Rückrundentabelle geschoben. Zehn Punkte aus den ersten vier Begegnungen nach dem Wiederbeginn sind Klubrekord. Lediglich in der Saison 2009/10 sind die Rheinländer unter dem damaligen Trainer Jupp Heynckes ebenfalls mit drei Siegen und einem Remis aus der Winterpause gekommen – allerdings bei einem etwas schwächeren Torverhältnis. Der Aufschwung hat Gründe.

Lesen Sie auch Verdienter Sieg in Dortmund : So nutzte Bayer die Schwächen des BVB aus

Zum ersten Mal seit seiner Ankunft unter dem Bayer-Kreuz im Sommer 2021 konnte Trainer Gerardo Seoane in den vergangenen Wochen mit einem Großteil seines Team kontinuierlich an mannschaftstaktischen Grundprinzipien feilen. Die Früchte der Arbeit konnten die Zuschauer besonders gut beim herrlich vorgetragenen Konter zum 2:1 mit Florian Wirtz als Torschützen erkennen. Seoane bestätigte nach dem Abpfiff, dass die Zusammenarbeit zwischen den Innenverteidigern und den zentralen Mittelfeldspielern – um klarere Balleroberungen zu haben – Trainingsinhalt in den vergangenen Wochen war. „Wenn wir die haben, können wir Qualität und Speed nach vorne ausspielen“, sagte der 43-Jährige.

Info Ersatzstürmer Gedikli zieht es in die Türkei Abschied Emrehan Gedikli, der in dieser Saison in keinem Pflichtspiel zum Einsatz kam, verlässt den Werksklub mit sofortiger Wirkung und wechselt zum türkischen Spitzenreiter Trabzonspor. Für den 18-jährigen Stürmer erhält Bayer eine Ablöse von 800.000 Euro.

Frappierend ist zudem, wie effizient Leverkusen zuletzt agierte. 14 Tore in vier Partien, darunter zwei aufeinanderfolgende Spiele mit je fünf Treffern, unterstreichen noch einmal die offensive Qualität, die im Kader steckt. Exemplarisch dafür steht Moussa Diaby. Der Franzose präsentierte sich zuletzt deutlich abgezockter als noch in Phasen der Hinrunde und hat zudem, was das gemeinsame Verteidigen betrifft, einen Schritt nach vorne gemacht. Wirtz und Patrik Schick gehören derzeit ohnehin zu dem Besten, was die Bundesliga zu bieten hat. Winterzugang Sardar Azmoun verfolgte den Triumph in Dortmund noch als Zuschauer auf der Tribüne im Stadion, dürfte dem ohnehin schon starken Angriff aber schon bald um weitere Facetten bereichern.

Foto: AP/Martin Meissner 18 Bilder Dortmund – Bayer 04: die Werkself in der Einzelkritik

Der starke Leverkusener Start ins Kalenderjahr hat auch mit den verbesserten Leistungen einiger etablierter Kräfte zu tun, darunter Jonathan Tah. Der Abwehrspieler stagnierte in den vergangenen Jahren in seiner Entwicklung und war zwischenzeitlich nur noch Innenverteidiger Nummer vier unter dem Bayer-Kreuz. Seit dem Umbruch im Sommer ist er aber aus der Viererkette der Werkself nicht mehr wegzudenken, absolvierte in der Liga bislang beinahe jede Minute und führte Bayer in Abwesenheit des positiv getesteten Lukas Hradecky beim BVB zurecht als Kapitän auf den Rasen.