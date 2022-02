5:2-Erfolg in Dortmund : Bayer 04 demontiert den BVB

Dortmund Bayer 04 Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-Plätze ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim 5:2 (3:1)-Sieg am Sonntag bei Borussia Dortmund sorgte das Team von Trainer Gerardo Seoane früh für klare Verhältnisse.

Bis zum Schluss hatte Bayer Leverkusen gehofft, im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund auf Kapitän Lukas Hradecky setzen zu können. Der Torhüter der Werkself hatte sich – wie der Klub erst wenige Stunden vor dem Anpfiff bekanntgab – bereits Ende Januar mit dem Coronavirus infiziert. Am Sonntagvormittag sollte der Finne freigetestet werden, doch der Versuch schlug fehl. So kam Ersatzkeeper Lennart Grill zu seinem fünften Bundesliga-Einsatz.

Der 23-jährige erlebte allerdings lange einen vergleichbar ruhigen Nachmittag. Im Fokus stand dafür immer wieder die Hintermannschaft des BVB. Vom Leverkusener Florian Wirtz unter Druck gesetzt, unterlief Dan-Axel Zagadou am Strafraumeck ein haarsträubender Fehlpass direkt in die Füße von Bayers Top-Torjäger Patrik Schick . Dessen Abschluss konnte BVB-Torwart Gregor Kobel zwar parieren, doch der zur Hilfe geeilte Manuel Akanji beförderte den Ball unglücklich ins eigene Tor – 0:1 (10.).

Nach einem Ballverlust des BVB starteten die Gäste in der 20. Minute dann einen Konter wie aus dem Lehrbuch. Über die Stationen Mitchel Bakker, Moussa Diaby, Schick und Karim Bellarabi landete der Ball schließlich bei Wirtz. Das Top-Talent der Leverkusener musste das Spielgerät aus kurzer Distanz nur noch vorbei am Kobel schieben, und die Werkself führte wieder.

Dortmund wirkte verunsichert und Bayer witterte seine Chance auf den ersten Sieg beim BVB seit 2014. Nach einem Foul von Mahmoud Dahoud an Schick gab es dann Freistoß für die Werkself. Robert Andrich legte sich die Kugel an der Strafraumkante zurecht, visierte das linke, obere Toreck an – und verwandelte mit einem stark getretenen Schuss über die Mauer sehenswert zum 3:1 (28.). Immer wieder profitierte Bayer von Fehlern des BVB und kam zu guten Umschaltsituationen. Da Schwarz-Gelb der offensiven Gier der Leverkusener bis zum Halbzeitpfiff nichts mehr entgegenzustellen hatte, ging es mit einem verdienten Zwei-Tore-Vorsprung aus Sicht der Gäste in die Kabine.